Глава ЕК предложила отправить счета за электричество в Москву Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен предложила евродепутату Обри отправить выросшие счета за электричество в Москву

Фото: Zheng Huansong/XinHua/Global Look Press

Урсула фон дер Ляйен

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила евродепутату от Франции Манон Обри отправить присланные избирателями счета за газ и электричество в Москву, сообщает РИА Новости. По ее мнению, именно действия Москвы остаются причиной подорожания коммунальных услуг в Европе.

В ходе дебатов в Страсбурге евродепутат продемонстрировала главе Еврокомиссии счета за коммунальные услуги, заявив, что «нынешний кризис все переживают в Европе по-разному». Обри полагает, что энергетические компании получают сверхдоходы при попустительстве Еврокомиссии, в то время как французам в ближайшее время придется выбирать между оплатой счетов за энергию и покупкой продуктов.

Это правда, но, знаете что — отправьте эти счета в Москву! — ответила фон дер Ляйен.

Выступая на сессии Европарламента в Страсбурге, глава ЕК заявила, что санкции Евросоюза против России останутся в силе до тех пор, пока ее экономика «не будет разорвана». До этого она предложила пять срочных мер по борьбе с энергетическим кризисом в Европе. Они включают в себя установление потолка цен на российский газ, обязательные меры по сокращению спроса на электроэнергию; ограничение доходов компаний, производящих электроэнергию из недорогих источников, налог солидарности для компаний, работающих на ископаемом топливе, получающих большие прибыли, и поддержку коммунальных компаний.