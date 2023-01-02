Глава Еврокомиссии пообещала Зеленскому €18 млрд

Фото: Christophe Gateau/dpa/Global Look Press

Урсула фон дер Ляйен

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала в Twitter о недавнем телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе которого пообещала помощь Евросоюза в размере €18 млрд. Она подчеркнула, что Европа будет поддерживать Киев столько, сколько потребуется.

Мы поддержим вас этой зимой генераторами, лампочками, навесами, школьными автобусами. И мы продолжаем нашу мощную финансовую помощь. Вскоре мы начнем выплачивать наш пакет поддержки в размере €18 млрд ежемесячными траншами, — написала глава ЕК.

Фон дер Ляйен также добавила, что с нетерпением ожидает встречи с украинским лидером, которая должна состояться в ближайшее время.

В середине декабря ЕК перечислила Украине последний транш в размере €500 млн — часть ранее согласованной макрофинансовой помощи. Кроме того, Совет ЕС утвердил предоставление Киеву помощи в размере €18 млрд в 2023 году. Этот кредит будет иметь для Украины десятилетний льготный период.