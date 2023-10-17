Европейские дипломаты раскритиковали главу ЕК за самоуправство Politico: европейские дипломаты обвинили главу ЕК в превышении полномочий

Фото: Cecilia Fabiano/Keystone Press Agency/Global Look Press

Урсула фон дер Ляйен

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подверглась критике со стороны высокопоставленных лиц Евросоюза за превышение должностных полномочий, пишет Politico. По данным издания, дипломаты, законодатели и сотрудники ЕК заявили, что она не считается с официальным мнением стран ЕС и руководствуется суждениями небольшой группы советников.

Фон дер Ляйен подверглась критике после ее незапланированной поездки в Израиль в минувшие выходные. Высокопоставленные лица ЕС выразили недовольство в связи с тем, что глава ЕК проявила солидарность с жертвами атак ХАМАС, но «не передала их призывы к Израилю соблюдать международное право в Газе».

Глава европейской дипломатии ЕС Жозеп Боррель публично упрекнул председателя ЕК. Он заявил, что она не имеет права представлять взгляды ЕС на внешнюю политику, которые, как правило, координируются между странами — участницами объединения, а не на сторонних встречах.

К критике фон дер Ляйен также присоединилась глава комитета Европарламента по обороне Натали Луазо. На своей странице в Twitter (X) она выразила недоумение в связи с тем, что глава Еврокомиссии решает внешнеполитические дела, которые не входят в ее полномочия.

Тем временем главный официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер, отвечая на вопрос о критике в адрес фон дер Ляйен после ее поездки в Израиль, заявил, что она представляла позицию ЕК, а не 27 стран — участниц ЕС. При этом, по его словам, ее поездку в украинскую Бучу никто не критиковал.

Но с его мнением не согласился один из сотрудников ЕК, пожелавший остаться анонимным. По его словам, аналогичным образом фон дер Ляйен действовала и по вопросам, связанным с Украиной.

Она не обсуждает это со многими людьми, она просто принимает решение, — заявил он.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия (ЕК) заподозрила TikTok в распространении дезинформации о палестино-израильском конфликте и направила соответствующее предупреждение руководству соцсети. В частности, екврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон потребовал от компании принять меры для защиты молодой аудитории и пригрозил принять в отношении оператора санкции.