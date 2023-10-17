Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подверглась критике со стороны высокопоставленных лиц Евросоюза за превышение должностных полномочий, пишет Politico. По данным издания, дипломаты, законодатели и сотрудники ЕК заявили, что она не считается с официальным мнением стран ЕС и руководствуется суждениями небольшой группы советников.
Фон дер Ляйен подверглась критике после ее незапланированной поездки в Израиль в минувшие выходные. Высокопоставленные лица ЕС выразили недовольство в связи с тем, что глава ЕК проявила солидарность с жертвами атак ХАМАС, но «не передала их призывы к Израилю соблюдать международное право в Газе».
Глава европейской дипломатии ЕС Жозеп Боррель публично упрекнул председателя ЕК. Он заявил, что она не имеет права представлять взгляды ЕС на внешнюю политику, которые, как правило, координируются между странами — участницами объединения, а не на сторонних встречах.
К критике фон дер Ляйен также присоединилась глава комитета Европарламента по обороне Натали Луазо. На своей странице в Twitter (X) она выразила недоумение в связи с тем, что глава Еврокомиссии решает внешнеполитические дела, которые не входят в ее полномочия.
Тем временем главный официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер, отвечая на вопрос о критике в адрес фон дер Ляйен после ее поездки в Израиль, заявил, что она представляла позицию ЕК, а не 27 стран — участниц ЕС. При этом, по его словам, ее поездку в украинскую Бучу никто не критиковал.
Но с его мнением не согласился один из сотрудников ЕК, пожелавший остаться анонимным. По его словам, аналогичным образом фон дер Ляйен действовала и по вопросам, связанным с Украиной.
Она не обсуждает это со многими людьми, она просто принимает решение, — заявил он.
Ранее сообщалось, что Еврокомиссия (ЕК) заподозрила TikTok в распространении дезинформации о палестино-израильском конфликте и направила соответствующее предупреждение руководству соцсети. В частности, екврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон потребовал от компании принять меры для защиты молодой аудитории и пригрозил принять в отношении оператора санкции.