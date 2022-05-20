Глава ЕК назвала сроки вступления Украины в ЕС

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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что сроки вступления Украины в Евросоюз будут зависеть от того, как страна сможет восстановиться после конфликта и провести необходимые реформы. По Вступление в ЕС занимает несколько лет с момента подачи заявки, сказала глава ЕК в эфире немецкого телеканала ZDF.

Требуется некоторое время, прежде чем можно стать кандидатом на вступление, — пояснила фон дер Ляйен, добавив, что процедура вступления в ЕС зависит от того, как «ведут себя» присоединяющиеся страны.

Глава ЕК также назвала основные условия, которые должен будет выполнить Киев.

Хотела бы подчеркнуть, что очень многое зависит от самой Украины — от того, как ей удастся восстановиться после окончания известных событий, в чём мы будем ей помогать, как она реализует реформы, как избавится от олигархов, как проведёт необходимые экономические преобразования, — отметила председатель Еврокомиссии.

Также Урсула фон дер Ляйен призвала увязать предоставление финансовой помощи Киеву с проведением реформ в стране.

Ранее фон дер Ляйен предложила отправить €9 млрд Украине для поддержания экономики страны в условиях военной спецоперации РФ. При этом она призвала других международных «доноров» присоединиться к программе по поддержке Украины.