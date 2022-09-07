Еврокомиссия предложит ввести лимит цен на газ из России Урсула фон дер Ляйен заявила, что Еврокомиссия предложит ввести лимит цен на газ из России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что комиссия вынесет предложение Совету ЕС по введению потолка цен на российский газ, сообщает ТАСС. По словам председателя ЕК, странам Евросоюза уже удалось снизить импорт российских энергоресурсов с 40% в 2021 году до 9% к настоящему моменту.

Наша цель — снизить стоимость газа. Мы предложим ввести потолок цен на российский газ, — заявила фон дер Ляйен.

По ее словам, на текущий момент газовые хранилища в странах ЕС заполнены на 82%, в то время как европейские лидеры планировали заполнить их на 80% к 1 ноября.

Кроме того, в своем Twitter-аккаунте председатель ЕК предложила выделить €5 млрд в качестве макрофинансовой помощи Украине.

Ситуация на Украине требует нашей полной поддержки, — написала фон дер Ляйен.

Ранее стало известно, что Еврокомиссия будет добиваться введения потолка цен на нефть из РФ, согласованного G7, во всем Евросоюзе. «Большая семерка» заявила о намерении создать широкую глобальную коалицию, чтобы окончательно определить структуру, уровень ограничения цен и реализовать эту меру для повышения ее эффективности.

Президент России Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме, назвал попытки ввести потолок цены на энергоресурсы из РФ со стороны Евросоюза «бредом и чушью». По словам российского главы, введение общеевропейского лимита приведет к росту ценовых показателей на нефть и газ из России. Путин подчеркнул, что вопросы в экономической и торговой сферах административными путями решать нельзя.