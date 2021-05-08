Глава ЕК назвала сроки работы системы сертификатов вакцинации от COVID-19

https://static.news.ru/photo/3e02f43e-b008-11eb-a705-96000091f725_660.jpgУрсула фон дер ЛяйенФото: ursulavonderleyen/instagram.com/
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что, возможно, в июне в Европейском союзе будет запущена система сертификатов вакцинации от коронавируса. Она также сообщила, что четверть населения ЕС — порядка 160 млн человек — уже получили первую дозу вакцины от COVID-19, передаёт ТАСС.
Я рада сообщить, что законодательная и техническая работа по сертификатам идёт полным ходом, чтобы они были внедрены в июне. Я думаю, что политическое соглашение по сертификатам может быть достигнуто уже до конца этого месяца, — объявила глава ЕК после неформального саммита ЕС в португальском Порту.
Фон дер Ляйен также сообщила, что власти Евросоюза начнут кампанию по вакцинации от коронавируса несовершеннолетних.
Ранее стало известно, что Евросоюз достиг договорённости о дополнительных поставках вакцины от COVID-19 производства компаний Pfizer и BioNTech. Еврокомиссия одобрила контракт на гарантированные 900 млн доз и столько же дополнительных на период 2021–2023 годов.
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