Глава ЕК назвала сроки работы системы сертификатов вакцинации от COVID-19

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За депутата парламента Грузии и главу созданной экс-президентом Михаилом Саакашвили партии «Единое национальное движение» Нику Мелию внесли залог в размере 40 тысяч лари (более $11,6 тысячи). Он будет освобождён из-под стражи, сообщает РБК со ссылкой на представительство Европейского союза в республике.

Там отметили, что это «ещё один важный шаг, сделанный для прекращения политического кризиса в Грузии». В ЕС выразили надежду, что освобождение Мелии послужит интересам республики и её граждан, а также...