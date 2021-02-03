Экс-глава ЕЦБ Марио Драги сформирует новое правительство Италии

https://static.news.ru/photo/014d8cee-661f-11eb-ab3f-96000091f725_660.jpg Фото: Carofei-Mistrulli/Fotogramma/Rop

Президент Италии Серджо Маттарелла поручил бывшему председателю Европейского центрального банка сформировать новое правительство страны.

Президент Серджо Маттарелла принял профессора Марио Драги и предложил ему сформировать правительство, Драги мандат принял. Вскоре он сделает заявление, — приводит РИА Новости слова генерального секретаря президентской канцелярии Уго Дзампетти.

Драги возглавлял итальянский ЦБ в период с 2005 по 2011 год. С 2011 года он был назначен председателем Европейского центрального банка, на этой должности мужчина проработал до 2019 года.

До перехода на работу в финансовый регулятор Италии Драги занимал пост исполнительного директора и вице-председателя Goldman Sachs International. Также ещё в конце 1980-х годов он входил в совет директоров Всемирного банка.

В конце января Италия столкнулась с правительственным кризисом. Премьер-министр Джузеппе Конте объявил об уходе в отставку вместе со всем правительством после того, как правящая коалиция потеряла абсолютное большинство голосов в верхней палате парламента страны. Это произошло из-за того, что коалицию покинула небольшая партия бывшего премьера Маттео Ренци «Живая Италия», писал NEWS.ru.