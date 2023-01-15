Глава ДТЭК Украины заявил о сложной ситуации в энергетике после обстрелов

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В связи с обстрелами объектов критической инфраструктуры на Украине ситуация с подачей электричества усложнилась, заявил в эфире телемарафона исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук. По его словам, отключения электричества в стране могут продлиться несколько недель, передает «РБК Украина».

Ситуация здесь до сих пор сложная. <...> К сожалению, произошло существенное уменьшение генерации. Частично как подготовка к обстрелам, но в связи с тем, что повреждения были значительны, нужно готовиться к тяжелым дням, а возможно и неделям, чтобы иметь возможность частично восстановить то, что было повреждено, — сказал Сахарук.

14 января на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. По данным СМИ, взрывы прогремели в Николаевской и Одесской областях. Глава Одесской облгосадминистрации Виталий Ким призвал местных жителей перейти в укрытия. ПВО работали и над Киевской, Львовской, Винницкой, Днепропетровской и Хмельницкой областями, а также над Кривым Рогом, Харьковом и Днепром.

Кроме этого, утром украинские власти и СМИ сообщили о взрывах в Киеве и Киевской области. По словам главы Киевской облгосадминистрации Алексея Кулебы, в регионе загорелся один из объектов критической инфраструктуры. Замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко подтвердил эту информацию.

Позднее министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что объекты энергетической инфраструктуры были поражены в пяти областях страны и на подконтрольной Киеву части Запорожской области. Он отметил, что в большинстве регионов страны вводятся аварийные отключения электричества.