Глава ДНР заявил об уничтожении всех огневых позиций ВСУ в Донецке Глава ДНР Пушилин: в Донецке ликвидировали все 6 огневых позиций ВСУ

Военнослужащие ДНР совместно с ВС России подавили шесть огневых точек украинской армии, с которых производился массированный обстрел Донецкой области. Об этом заявил глава республики Денис Пушилин в своем Telegram-канале. По его словам, вражеские военные формирования пытаются подключить бронетехнику к обстрелам жилых кварталов ДНР. В связи с этим, союзные подразделения предпринимают все возможное для того, чтобы обеспечить безопасность местного населения.

По Донецку противник наносил сегодня удары из шести точек. На данный момент все шесть огневых точек подавлены.<...>Принимаются исчерпывающие меры контрбатарейными подразделениями союзных сил для обеспечения безопасности населения, — заявил Пушилин.

Сегодня утром очевидцы сообщили, что Вооруженные силы Украины начали обстреливать Киевский район Донецка. Они поделились кадрами обстрелов жилых районов в социальных сетях.

Ранее мэр Красного Луча Сергей Рыбальченко заявил, что ВСУ нанесли удар по городу «Точкой-У». В результате инцидента были ранены 20 человек, сведений о погибших нет. Обстрел произошел вечером 16 июня. Мэр добавил, что в городе провели эвакуацию. Из зоны обстрела вывезли порядка 300 жителей, включая 44 детей.