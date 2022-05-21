Глава ДНР рассказал о «знаковом» подарке Жириновского Пушилин вспомнил о подаренной Жириновским «знаковой» ручке

Денис Пушилин / Фото dan-news.info

Основатель ЛДПР Владимир Жириновский в 2014 году сделал главе Донецкой Народной Республики Денису Пушилину «знаковый подарок», сообщает URA.RU. В ходе встречи с руководителем ЛДПР Леонидом Слуцким Пушилин вспомнил, что однажды Жириновский подарил ему ручку, предсказывая «будущее подписание документов с президентом России».

Также Пушилин в ходе встречи со Слуцким поблагодарил ЛДПР за оказываемую республике гуманитарную помощь.

Подарок Жириновский сделал в июне 2014 года. Под конец встречи он вручил Пушилину ручку стоимостью 170 тысяч рублей, после чего политики пожелали друг другу «в скором времени вместе отмечать День России как общий государственный праздник».

Депутаты ЛДПР избрали Слуцкого новым лидером фракции в Государственной думе 18 мая. С 2011 года партией руководил Владимир Жириновский, который скончался 6 апреля 2022 года. Слуцкий заседает в Госдуме с 1999 года.