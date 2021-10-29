Глава ДНР предупредил о подготовке Украины к войне

Многие признаки говорят о том, что Украина готовится либо к войне, либо к очень серьёзной провокации. Об этом в эфире YouTube-канала «Соловьёв Live» сообщил глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин. По его словам, Киев намерен выйти на границу с Россией, а также отрезать ДНР от моря.

У нас есть такое тоже ощущение. Все признаки, которые являются явными, и ряд других сигналов говорят о том, что Украина готовится то ли к войне, то ли к очень серьёзной провокации. Например, занятие тех или иных сёл или выход на границу с Россией, — сказал Пушилин.

По его мнению, Киев также намерен отрезать ДНР от моря, для этого он уже стягивает силы и технику на южном направлении.

Как сообщалось, 26 октября Генеральный штаб Украины заявил о первом боевом применении в Донбассе ударного беспилотника Bayraktar производства Турции. Управляемой боевой ракетой беспилотник якобы уничтожил оружие противника. При этом полёты боевой авиации вдоль всей линии соприкосновения запрещены Минскими соглашениями.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, применение беспилотника Bayraktar в Донбассе не говорит о наступлении со стороны ВСУ. Глава государства отметил, что это ответ на действия противников со стороны ДНР.