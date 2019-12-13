https://static.news.ru/photo/2ebbc1ec-1de0-11ea-83eb-fa163e074e61_660.jpg Денис Пушилин Фото: Alexander Rekun/Global Look Press

Глава ДНР Денис Пушилин прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о стремлении получить контроль над границей с РФ с помощью изменения минских договорённостей.

Если украинский президент такой непонятливый, повторяем ещё раз: никакого контроля над границей между ДНР и ЛНР и Россией Киев не получит, — заявил политик.

Он считает, что Зеленский делает подобные заявления из-за страха перед возможными волнениями на Украине. По его словам, конфликт в Донбассе не разрешится, пока Киев не перестанет избегать взятых на себя обязательств, передаёт «Интерфакс».

Как писал NEWS.ru ранее, полномочный представитель России в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов заявил, что Кремль против внесения изменений в минские договорённости.