Глава ДНР Денис Пушилин прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о стремлении получить контроль над границей с РФ с помощью изменения минских договорённостей.
Если украинский президент такой непонятливый, повторяем ещё раз: никакого контроля над границей между ДНР и ЛНР и Россией Киев не получит, — заявил политик.
Он считает, что Зеленский делает подобные заявления из-за страха перед возможными волнениями на Украине. По его словам, конфликт в Донбассе не разрешится, пока Киев не перестанет избегать взятых на себя обязательств,
Как писал NEWS.ru ранее, полномочный представитель России в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов заявил, что Кремль против внесения изменений в минские договорённости.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен