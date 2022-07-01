Глава ДНР анонсировал ускорение операции по освобождению республики

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Операция по освобождению Донецкой Народной Республики ускорится благодаря помощи со стороны Луганской Народной Республики. Подразделения сил ЛНР будут перебрасываться на донецкое направление после «логического завершения» ситуации на луганском, заявил в эфире телеканала «Россия 24» глава ДНР Денис Пушилин.

Силы с луганского направления, в том числе и луганские соратники, перемещаются на уже наше направление, что позволит ускорить освободительную операцию Донецкой Народной Республики, — сказал он.

Пушилин напомнил, что ранее силы ДНР задействовали в ЛНР, чтобы совместными усилиями «закрыть» ситуацию там.

Ранее глава ДНР рассказал, что военные подразделения ДНР усилили нажим по линии контрбатарейной борьбы. В связи с этим украинские военные лишились возможности обстреливать центр Донецка. Однако у ВСУ всё ещё есть возможность наносить удары по окраинам города.

Военкор Алексей Борзенко предположил, что ВСУ прекратят обстрелы Донецка после того, как российская армия возьмёт под свой контроль Марьинку, Авдеевку и другие районы рядом с ДНР. По его мнению, российским силовикам следует сосредоточиться на занятии позиций на Донецкой дуге.