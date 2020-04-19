Глава дипломатии Евросоюза оценил борьбу с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/63b029d0-827e-11ea-b8a5-fa163e074e61_660.jpg Жозеп Боррель Фото: Фото: Zheng Huansong/Xinhua/Global Look Press

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель объяснил, почему европейские страны в начале кризиса коронавируса были медлительными и разобщёнными.

Учитывая то, как устроен ЕС, неудивительно, что в самом начале кризиса преобладали национальные решения. Здравоохранение относится к национальной компетенции, и способность быстро действовать гораздо выше на национальном уровне, чем на европейском. Тем не менее многие европейцы разочарованы, — отметил политик.

По его словам, некоторые недоброжелатели ЕС с осуждением набросились на этот этап. Однако европейские страны помогают друг другу, передавая необходимые маски и лекарства, передаёт «Интерфакс».

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае. На сегодняшний день COVID-19 заразились более 2,3 млн человек по всему миру, более 160 тысяч скончались. Среди них много священников. В Южной Корее очагом распространения инфекции и вовсе стала христианская организация.

Как писал NEWS.ru ранее, британский портал Daily Mail сообщал, что коронавирус мог появиться из-за утечки в лабораториях Института вирусологии в Ухани. А американская газета The Washington Post опубликовала материал о том, что сотрудники посольства США в Китае посещали Институт вирусологии в Ухани и заявили о проблемах с безопасностью в лаборатории. Однако ВОЗ не подтвердила лабораторное происхождение коронавируса.