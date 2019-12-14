https://static.news.ru/photo/9ced00ac-1e73-11ea-b76c-fa163e074e61_660.jpg Жозеп Боррель Фото: Zheng Huansong/Xinhua/Global Look Press

Высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель не согласился с предложенной телеведущей оценкой России как «старого врага» Европы. Тема отношений с Россией прозвучала, когда Боррель говорил о помощи Украине.

Нужно помочь Украине, которая расположена на границе с нашим крупным русским соседом, — сказал в интервью телеканалу France24 Боррель.

Ведущая отреагировала на это вопросом: «Крупный сосед или старый враг, как говорили порой?»

Я никогда не говорил: враг. Я говорил, что Россия представляет для многих европейских стран некоторую угрозу, — парировал ей глава дипломатии.

Как писал NEWS.ru, председатель Евросовета Аренд Лейтс сообщил, что продление экономических санкций против России одобрено по итогам заседания в Брюсселе. Вероятнее всего, санкции будут действовать ещё полгода, ориентировочно — до конца июля 2020 года. Инсайдер в делегации одной из стран — участников ЕС рассказал, что такое решение было принято после того, как канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон рассказали главам других государств о ходе реализации Минских соглашений.