Глава дипломатии Евросоюза готов приехать в Белоруссию

https://static.news.ru/photo/db874952-e6ba-11ea-b55f-fa163e074e61_660.jpg Фото: twitter.com/josepborrellf

Верховный представитель Европейского союза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель готов посетить Белоруссию, чтобы найти пути выхода из политического кризиса в республике.

По словам генсека внешнеполитической службы ЕС Хельги Шмид, на текущей неделе запланировано проведение заседания ОБСЕ для обсуждения поддержки белорусской стороны. Встречу предлагалось провести в Минске.

Верховный представитель готов участвовать в этих визитах, усилиях по демократизации, поиску мирного решения. Высокий представитель подтвердил свою готовность к визиту на место, даже если сейчас мы ожидаем предложений от ОБСЕ, которые мы готовы поддержать, — цитирует Шмид РИА Новости.

Ранее она также подтвердила, что работа над индивидуальными санкциями по Белоруссии продолжается, главы МИД ЕС обсудят их на встрече в Берлине 27–28 августа.

Как писал NEWS.ru, 23 августа Боррель заверил, что Брюссель не намеревается превращать Белоруссию «во вторую Украину». По мнению верховного представителя ЕС, недовольство ситуацией внутри страны в этих бывших советских республиках основывается на разном. Так, в 2014 году люди требовали интеграции в Евросоюз, у белорусов же иные мотивы.

В Белоруссии не стихают масштабные акции протеста. Они начались после подведения предварительных итогов голосования на президентских выборах, завершившихся 9 августа. На них, по официальным данным, победил бессменный руководитель республики с поддержкой более чем в 80%. Однако протестующие считают, что результаты голосования были грубо сфальсифицированы и победила кандидат от объединённой оппозиции Светлана Тихановская.