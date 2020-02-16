https://static.news.ru/photo/36902a46-50b4-11ea-9bba-fa163e074e61_660.jpg Жозеп Боррель Фото: ECSTRA/www.imago-images.de/Global Look Press

Евросоюзу необходимо научиться говорить на языке силы и начинать действовать. Об этом глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил в ходе Мюнхенской конференции по безопасности.

Европа должна развивать аппетит к силе, желание действовать, а не только говорить каждый день, что «мы обеспокоены», — цитирует его ТАСС.

Боррель пояснил, что имеет в виду не только военную силу.

Он добавил, что заседание глав МИДов стран ЕС, которое состоится 17 февраля, станет проверкой способности сообщества действовать. Министрам предстоит обсудить ситуацию в Ливии и Сирии, а также урегулирование на Ближнем Востоке.

Ранее NEWS.ru писал, что глава МИД России Сергей Лавров раскритиковал участников конференции за пустые заявления. По его словам, они хороши в качестве заголовков СМИ, но в реальности никак не отразятся на международных отношениях.