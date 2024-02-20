Глава делегации в Вене раскрыл, когда ЕС сменит тон общения с Россией Гаврилов: ЕС снизит накал в связях с РФ, когда ее ВС подойдут к западу Украины

Отношение Европы к России в диалоге о безопасности станет более конструктивным, когда российские военные подойдут к восточным государствам Евросоюза, граничащим с Украиной, предположил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов в эфире канала «Россия 24». По его мнению, в таком случае «начнутся серьезные разговоры о сдержках, противовесах, о балансах, о гарантиях».

Я думаю, накал будет снижен, когда войска будут стоять на границах Польши, Румынии, Венгрии, Словакии... И тон совершенно будет другой, — сказал Гаврилов.

Ранее Гаврилов заявил, что украинские власти готовят при поддержке США и их союзников опасные химические провокации против ВС России. Дипломат отметил, что Москва уже информировала об американской поставке Киеву химических веществ, шрапнельных боеприпасов и средств индивидуальной защиты. По его словам, российская сторона требует от государств — участников ОБСЕ дать этим действиям категорическую оценку.

По словам президента Белоруссии Александра Лукашенко, около 32 тысяч военных НАТО размещены около границ республики и России. По его словам, аппетиты и активность западных страны будут только нарастать.

Белорусский лидер подчеркнул, что страна находится в эпицентре крупнейшего военно-политического кризиса. Он считает, что Вашингтон и его союзники продолжат работу по расширению Североатлантического альянса. Как отметил Лукашенко, почти все европейские лидеры стали «подданными Соединенных Штатов».