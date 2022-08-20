Глава ЦБ Германии: к осени инфляция может достигнуть рекордных значений Глава ЦБ Нагель: осенью Германия может столкнуться с рекордным уровнем инфляции

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Глава Бундесбанка (Центральный банк Германии) Йоахим Нагель заявил, что уровень инфляции в стране может достичь к осени рекордного показателя в 10%. В последний раз подобные показали снижения уровня экономики в Германии были зафиксированы в 1951 году. Слова Нагеля приводит Saarbrücker Zeitung со ссылкой на Rheinische Post.

В целом даже в осенние месяцы возможна инфляция в 10%. Уровень инфляции, выражающийся двузначным числом, в последний раз измерялся в Германии более семидесяти лет назад, — сообщил Нагель.

Нагель уточнил, что для уменьшения уровня инфляции необходимо снизить НДС на газ, чтобы в целом снизить цены. При этом глава Бундесбанка подчеркнул, что сама проблема инфляции останется актуальной и следующем году, а при дальнейшем ухудшении экономической обстановки возможна рецессия.

Вопрос инфляции не исчезнет и в 2023 году. Если энергетический кризис достигнет апогея, возможно, грядущей зимой начнётся рецессия, — заключил Нагель.

Ранее бывший управляющий директор инвестбанка Goldman Sachs Group Мартин Девениш заявил агентству Bloomberg, что Германию ждет социальный взрыв из-за небывалых цен на энергоносители. По его словам, основная причина проблемы — сокращение поставок газа из РФ. Эксперт отметил, что немецкое руководство недооценивает риск происходящего, ведь за последние два месяца цены на электроэнергию выросли более чем в два раза.