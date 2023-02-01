Глава бундесвера лично обкатал танк Leopard 2, подготовленный для Киева Министр обороны ФРГ прокатился на танке Leopard, которые передадут Киеву

Фото: IMAGO/Chris Emil Janssen/Global Look Press

Борис Писториус

Министр обороны Германии прокатился на танке Leopard 2A6 перед отправкой техники на Украину. Видео опубликовали в официальном аккаунте бундесвера в Twitter. Глава местного Минобра забрался на машину в окружении журналистов и стартовал по бездорожью.

1500 лошадиных сил, 68 км/ч. Министр обороны Борис Писториус получил сегодня в Аугустдорфе личное впечатление. Езда по бездорожью на Leopard 2A6, — говорится в сообщении военного ведомства.

Leopard 2 — основной боевой танк немецкой армии. Германия предоставит Украине 14 танков. Всего в рамках первой волны помощи ВСУ получит 120–140 танков западных моделей, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Кроме уже анонсированных поставок немецких Leopard 2, британских Challenger 2 и американских M1 Abrams в Киеве рассчитывают на французские Leclerc.

Ранее в Ростехе заявили, что российские противотанковые ракетные комплексы «Корнет» смогут уничтожать немецкие танки Leopard 2. Также эффективным средством поражения Leopard 2 в госкорпорации назвали 125-миллиметровые снаряды типа «Манго», авиационные ракеты «Вихрь» и «Атака».