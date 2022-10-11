Глава британской спецслужбы не увидел подготовки РФ к применению ТЯО Глава британской спецслужбы Флеминг: Россия обладает «глубокими запасами» вооружений

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Россия обладает «глубокими запасами» вооружений и пока не намерена использовать ядерное оружие против Украины, заявил в эфире BBC глава британской спецслужбы радиоэлектронной разведки Джереми Флеминг. По его словам, удары по объектам инфраструктуры на Украине 10 октября показали, что у Москвы «очень боеспособная военная машина» и о подготовке ядерного удара речь пока не идет.

Я надеюсь, что мы увидим индикаторы [подобной подготовки], если они начнут идти по этому пути, — отметил Флеминг.

Экс-советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон ранее заявил, что президент России Владимир Путин будет «законной целью» в случае применения Москвой ядерного оружия в ситуации на Украине, поскольку российский лидер является центром принятия решений. Бывший советник заявил, что высказывает мысль, которую должны услышать и руководители России, и ее жители.

В ответ на это заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что Россия не угрожает применением ядерного оружия, в отличие от Запада, который активно использует в своих высказываниях ядерную риторику, пытаясь изобличить Москву. Он также напомнил, что условия применения ядерного оружия Россией определены в документе об основах госполитики страны.

Согласно этому документу, ядерное оружие может быть применено в случае поступления достоверной информации о запуске баллистических ракет, атакующих территорию РФ и ее союзников, применении ядерного оружия и других видов оружия массового поражения на территории РФ, при воздействии на критически важные военные и государственные объекты, а также при агрессии против РФ, когда под угрозу поставлено существование государства.