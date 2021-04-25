Глава британской разведки призвал уважать роль России

https://static.news.ru/photo/681348d8-a5e4-11eb-8fc8-96000091f725_660.jpg Ричард Мур Фото: twitter.com/chiefmi6

Глава внешней разведки Великобритании Ричард Мур призвал к уважению роли России на мировой арене и сохранению диалога с Москвой. Об этом он заявил в эфире Times Radio.

В конечном итоге сейчас у нас не те отношения с Россией, которые бы мы хотели иметь, это действительно не наш выбор. Нам бы хотелось, чтобы дела обстояли иначе, чем они есть, — заявил Мур.

Он отметил, что Лондон может и хочет поддерживать хорошие отношения с Москвой. Кроме того, у Мура немало знакомых в России и он относится к ним с большой симпатией. При этом действия Москвы, по словам главы разведслужбы, носят угрожающий характер, поэтому им нужно противостоять.

Ранее Мур в интервью Sunday Times более решительно заявил, что Россия представляет собой одну из наиболее насущных проблем, хотя в экономическом и демографическом плане является «объективно ослабевающей» державой.

23 апреля глава британского центра правительственной связи (GCHQ) Джереми Флеминг также назвал Россию главной угрозой национальной безопасности Великобритании. Он подчеркнул, что особые опасения у него вызывают угрозы в сфере кибербезопасности, а также проведение Москвой агрессивных операций спецслужб в европейских странах и вмешательство в выборы «по всему миру».