Глава британской армии: отправка танков на Украину ослабит нас

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Отправка на Украину танков Challenger 2 приведет к ослаблению британской армии, заявил начальник генерального штаба ВС Британии Патрик Сандерс в эфире радио Times. Однако трудности он назвал временными.

Британский военачальник считает, что поставки Киеву бронетехники отрицательно скажется на выполнении Лондоном своих обязательств по НАТО. По словам Сандерса, британские военные испытывают обеспокоенность в связи с этим.

Передача этих средств оставит нас как армию временно более слабыми, это без сомнений, — заявил Сандерс.

Журналисты Times предположили, что заявление главы генштаба ВС Британии направленно в первую очередь в адрес Министерства обороны, чтобы ведомство своевременно восполнило запасы, а Министерство финансов выделило необходимые для этого средства.

Ранее газета The Independent со ссылкой на источники на Даунинг-стрит сообщила, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак принял решение об отправке на Украину танкового батальона. По их данным, вскоре в Восточную Европу будет доставлена группа из четырех танков Challenger 2, а через некоторое время Британия отправит еще восемь танков.

Военный эксперт Алексей Суконкин заявил NEWS.ru, что британские танки Challenger 2 и немецкие Leopard стреляют иными снарядами, нежели танки Т-64, Т-72 и Т-80, поэтому в случае их поставки украинскому командованию необходимо будет наладить поставки снарядов для всех этих типов машин. Кроме того, по словам эксперта, российские противотанковые комплексы способны противостоять бронезащите Challenger 2.