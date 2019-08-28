https://static.news.ru/photo/411d0850-c9a3-11e9-b962-fa163e074e61_660.jpg Джон Беркоу Фото: Vickie Flores/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Спикер парламента Великобритании Джон Беркоу раскритиковал премьер-министра страны Бориса Джонсона за решение приостановить работу законодательного органа накануне Brexit.

Он заявил, что премьер лишает депутатов возможности обсудить процедуру выхода страны из состава ЕС и определить её дальнейший курс. Прекращение работы парламента спикер назвал оскорблением демократического процесса и нарушением прав законодателей.

Возмущённый действиями Джонсона Беркоу может создать кабмину определённые проблемы, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Консервативной партии.

Многое основывается на прецедентах, и Беркоу может «сыграть» на технических вопросах, связанных с голосованием по тронной речи, — пояснил он.

Работа британского парламента приостановлена до 14 октября, тогда как Brexit намечен на 31 октября. Ранее News.ru писал, что решение Джонсона касательно законодательного органа страны одобрила королева Елизавета II.