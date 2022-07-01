Глава Болгарии потребовал от Петкова срочно провести заседание кабмина

Фото: Ilya Galakhov/Global Look Press

Президент Болгарии Румен Радев потребовал от премьер-министра Кирила Петкова срочно провести заседание правительства по вопросу высылки российских дипломатов. Глава государства считает, что ответственность за возникший кризис в двусторонних отношениях полностью ложится на отправленного в отставку премьера и его правительство, которое должно исполнять свои функции управления страной до момента передачи власти. Об этом Радев написал на своей странице в соцсетях, его цитирует Болгарское национальное телевидение.

В связи с возникшим напряжением в отношениях с Россией призываю премьер-министра созвать заседание правительства, которое должно оценить последствия эскалации кризиса в двухсторонних отношениях и принять решение в соответствии со всеми законными процедурами, — говорится в сообщении президента.

Радев отмечает, что недальновидное решение может негативно отразиться на тысячах болгарских граждан, живущих в России, которые могут в итоге остаться без диппредставительства.

Это решение должно отвечать требованиям национальной безопасности и долгосрочным интересам Болгарии и тысяч болгарских граждан, живущих в России. Недопустимо, чтобы они остались без дипломатического представительства. Недопустимо, чтобы решения, связанные с безопасностью Болгарии, не учитывали рисков эскалации и экономических последствий от них, — пишет Радев.

Из-за возникшей напряжённости в парламент Болгарии была вызвана подавшая в отставку глава МИД Теодора Генчовска. Она заявила, что не подписывала никаких нот по высылке из страны российских дипломатов и посоветовала по этому вопросу обратиться к экс-премьеру Петкову. Экс-министр пояснила, что её ведомство получили от него два соответствующих письма с указаниями под грифом «секретно».

В болгарском парламенте, в свою очередь, потребовали действий от внешнеполитического ведомства по данному вопросу, добавив, что в данной ситуации «политические импровизации» станут не самым лучшим вариантом.

Представитель партии ИТН Станислав Балабанов назвал случившееся в республике прецедентом.

За всё, что сделал премьер-министр в отставке, в конечном итоге нам придётся нести последствия. Ситуация достаточно щекотливая и сейчас совету министров требуется найти варианты для её решения и нормализации отношений, — сказал политик.

Ранее посольство России предъявило правительству Болгарии ультиматум в связи с высылкой 70 российских дипломатов из страны. Срок для окончательного решения об отзыве нот поставлен до 1 июля в противном случае Москва немедленно поставит вопрос о закрытии посольства в Софии, что означает и закрытие болгарского посольства в России.