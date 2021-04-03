Гинцбург: Европа боится «Спутника V» из-за конкуренции

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Глава центра Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург считает, что Евросоюз не торопится с одобрением документов по российской вакцине «Спутник V», потому что боится конкуренции.

«Спутник V» как полноценный коммерческий продукт ... из-за высоких потребительских свойств может немного задвинуть те продукты, которые европейская бюрократия продвигает у себя, — сказал в интервью РИА Новости Гинцбург.

Препарат «Спутник V» стал первой в мире вакциной от коронавируса. Его одобрил Минздрав в августе 2020 года. В Европейском агентстве по лекарственным средствам (ЕМА )прививку не могут одобрить с начала марта 2021 года.

Ранее пресса сообщала о возможном одобрении российской вакцины в мае этого года. При этом Служба внешней разведки РФ сообщила, что Европа пытается придумать экстренные меры по дискредитации препарата, писал NEWS.ru.

Недавно еврокомиссар по внутреннему рынку ЕС Тьерри Бретон даже заявил, что Европа не должна принимать «Спутник V» «даже перед лицом всё возрастающей угрозы жизням сотен тысяч граждан Евросоюза».