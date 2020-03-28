Итальянский телеканал Tgcom24 показал работу российских военных вирусологов в Бергамо и закончил сюжет гимном России. При этом ведущий рассказал, что россияне и дальше будут работать на Апеннинском полуострове.
Уже на следующей неделе в Италии они начнут строить полевой госпиталь.
Россияне оставили дома своих близких и родных в столь непростые времена и с любовью к Италии прибыли сюда, чтобы вместе с нашими специалистами вести битву против COVID-19, — цитирует ведущего Царьград ТВ.
Ранее NEWS.ru сообщал, что адвокаты из Италии обратились к российским властям с просьбой разрешить доставку в Неаполь груза гуманитарной помощи, которую собрали в Крыму. На свои средства жители Севастополя закупили 2 тыс. респираторов, костюмы химзащиты, антисептики, очки и перчатки.