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Европа в ночь на 29 марта переходит на летнее время. Стрелки часов переведены на час вперёд в 3:00.

Положить конец переводу времени просит Евросоюз Финляндия. Был проведён опрос, который показал, что 80% процентов европейцев желают жить по одному стандартному времени в течение года, сообщает министерство транспорта и коммуникаций...