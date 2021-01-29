Германский регулятор не нашёл связи между вакцинацией и случаями смерти

Германский Институт разработки вакцин и биомедицинских лекарственных средств имени Пауля Эрлиха (PEI) не считает вакцинацию первопричиной смерти жителей страны, которым ранее была сделана прививка против COVID-19, заявил руководитель PEI Клаус Цихутек.
Причины предполагать, что смерть связана с вакцинацией, нет, — отметил Цихутек, слова которого приводит ТАСС.
Он также добавил, что до сих пор было выявлено 22 аллергических реакции на препарат производства BioNTech и Pfizer.
В РФ на сегодняшний день зарегистрированы две вакцины от коронавируса: «Спутник V» (разработана центром имени Гамалеи) и «ЭпиВакКорона» (создана в центре «Вектор»). В скором времени возможна регистрация третьего препарата, над которым работают специалисты центра имени Чумакова РАН. В настоящее время Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рассматривает заявку на сертификацию препарата «Спутник V».
Ранее NEWS.ru писал, что врач и телеведущий Александр Мясников призвал население России вакцинироваться от COVID-19.
По словам врача, пройти вакцинацию следует именно сейчас. Это позволит пройти максимально безболезненно новый всплеск пандемии COVID-19.