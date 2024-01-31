Германские истребители поднялись в воздух из-за российского самолета ВВС ФРГ заявили о подъеме в воздух истребителей из-за российского Ил-20М

Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press

Военно-воздушные силы Германии сообщили, что их истребители сопроводили российский военный самолет комплексной разведки Ил-20М в международном воздушном пространстве близ балтийского острова Рюген. Представители ВВС ФРГ отметили, что Ил-20М отключил сигнал транспондера. Других деталей происшествия не приводится.

Наши силы немедленного реагирования 71-й тактической эскадрильи были подняты по тревоге из Лаге, обнаружили в международном воздушном пространстве вблизи острова Рюген российский военный самолет и недолго сопровождали его до того, как он повернул назад, на восток, — говорится на странице ВВС ФРГ в социальной сети Twitter (X).

Ранее агентство Yonhap со ссылкой на Комитет начальников штабов Вооруженных сил Республики Корея сообщало, что российские и китайские военные самолеты вошли в опознавательную зону ПВО (KADIZ) Южной Кореи в Японском море. В ответ на это Сеул поднял свою боевую авиацию и не допустил нарушения воздушного пространства страны.

До этого силы блока НАТО подняли в небо истребители F-35, заметив приближение российских самолетов к воздушному пространству Норвегии. Там заметили два бомбардировщика Ту-160, два истребителя МиГ-31 и два Ил-78. Они вернулись в российское воздушное пространство после сближения с авиацией НАТО.