Германию ждет газовый дефицит в 2025 году РИА Новости: нехватка газа в Германии может достигнуть 20% в случае холодов

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Газовые батареи Германии в случае экстремальных похолоданий могут опуститься до рекордно низких температур к февралю 2025 года, информирует РИА Новости со ссылкой на объединение представителей энергосектора Initiative Energien Speichern e. V. Нехватка голубого топлива может достичь 20% от его потребления в ФРГ.

Газовые батареи Германии в случае экстремально низких температур предстоящей зимой могут полностью опуститься уже к началу февраля 2025 года, сообщает объединение представителей энергосектора Initiative Energien Speichern e. V, — говорится в публикации агентства.

Ранее глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что президент России Владимир Путин хочет пошатнуть безопасность Европы. Министр иностранных дел призвала защищать «каждый квадратный сантиметр» и усилить поддержку Украины. По ее словам, Россия в обозримом будущем будет «самой большой угрозой для Европы».

Швейцария ранее расширила список антироссийских санкций. В новый пакет попали еще 69 физических и 47 юридических лиц, говорится в заявлении, опубликованном на сайте правительства конфедерации. Швейцарские власти также запретили рекламу в четырех российских СМИ.