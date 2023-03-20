Германию назвали участником конфликта на Украине Премьер Саксонии Кречмер заявил, что ФРГ непосредственно вовлечена в конфликт на Украине

Фото: Lisa Ducret/dpa/Global Look Press

Михаэль Кречмер, премьер-министр федеральной земли Саксония в Германии, высказал свою точку зрения относительно ситуации на Украине в интервью журналу Focus. Кречмер отметил, что решение Германии поставлять оружие в Киев означает, что призывы к переговорам ушли на задний план, и Германия теперь напрямую вовлечена в конфликт на Украине.

Он также заявил, что это действие Германии неправильное, так как оно не способствует ее авторитету и дипломатической роли посредника. Политик выразил мнение, что кризис на Украине не закончится в ближайшее время и замораживание конфликта не является решением. Он подчеркнул, что для решения ситуации требуются прекращение огня и переговоры.

Кречмер опроверг идею, что Минские соглашения привели к кризису на Украине. По его мнению, они изначально предотвратили войну в Европе. Однако он заключил, что решение вкладывать значительные средства в европейскую безопасность и модернизацию Бундесвера не было принято.

Ранее издание Spiegel сообщило, что коалиционное правительство ФРГ, которое называют «светофором» из-за цветов входящих в него партий, не смогло договориться о создании Совета национальной безопасности. По информации издания, Олаф Шольц и глава МИД Анналена Бербок не условились относительно того, как будет функционировать структура и кто встанет у нее во главе.