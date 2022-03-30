Германия заявила о готовности предоставить гарантии безопасности Украине

Германия готова предоставить Украине гарантии безопасности по окончании спецоперации РФ. Об этом в эфире телеканала ARD заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок. Она отметила также, что переговоры двух стран в настоящее время не дают повода говорить о том, что прорыв близок.

Если нужны гарантии, то Германия также будет там и даст гарантии. <...> Мы полностью солидарны с Украиной, на 100%, — сказала Бербок.

В то же время она отметила, что переговоры между двумя странами в настоящее время находятся не на той стадии, которая позволяла бы говорить, что прорыв близок и соглашение вот-вот состоится.

Ранее сообщалось, что Великобритания готова выступить в качестве гаранта безопасности Украины, если поступит такое предложение. Об этом журналистам заявила постоянный представитель королевства при ООН Барбара Вудворд.

Как стало известно, в ходе российско-украинских переговоров Киев предложил новую систему гарантий безопасности для страны. В качестве гарантов безопасности украинские власти видят Совбез ООН, Турцию, Германию, Канаду, Италию, Польшу и Израиль.

Очередной раунд российско-украинских переговоров прошёл в Стамбуле 29 марта. Встреча состоялась во дворце Долмабахче в закрытом для прессы режиме. Она длилась около трёх часов. По словам руководителя российской делегации Владимира Мединского, по итогам переговоров РФ начнёт существенно сокращать военную активность на киевском и черниговском направлениях.