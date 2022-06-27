Германия заявила о готовности делиться газом с другими странами Евросоюза Вице-канцлер Германии: ФРГ готова делиться газом из своих хранилищ с соседними странами Евросоюза

Фото: Waltraud Grubitzsch/dpa/Global Look Press

Газораспределительная станция

Германия готова поделиться газом с соседними европейскими странами из собственных хранилищ, заявил вице-канцлер ФРГ, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек перед заседанием Совета ЕС по энергетике, которое проходит в Люксембурге. По словам Хабека, которые приводит ТАСС, ни одному государству в Евросоюзе не удастся справиться с энергетическим кризисом самостоятельно, без помощи извне.

Газовый рынок уже очень сильно регулируется на общеевропейском уровне. Ни одна страна не может быть предоставлена сама себе. Если Германия сейчас пытается заполнить свои хранилища, то не для того, чтобы снабжать только Германию, но и соседние страны: Чехия, Австрия, при определенных обстоятельствах Польша, Франция тогда будут нуждаться в нашей поддержке, как и наоборот, — отметил Хабек.

Ранее Хабек указал, что ситуация с энергоснабжением в Германии на фоне сокращения поставок газа из России остается чрезвычайно трудной, похожей на «армрестлинг» с Москвой. Он также напомнил, что на сегодняшний день хранилища голубого топлива в стране заполнены лишь на 57% вместо положенных 90%.

На фоне западных санкций в мире стали резко расти цены на российский газ. Например, крупнейшие энергетические компании Франции Engie, EDF и TotalEnergies выступили с совместным заявлением, в котором выразили свою обеспокоенность стремительным ростом стоимости сырья из-за сокращения поставок из России. Они призвали сократить потребление электроэнергии, чтобы смягчить технические опасности и геополитические потрясения. Возникший кризис, по мнению энергетиков, является серьезной угрозой для единства Франции.