Фото: Xiao Meilin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Генеральный прокурор ФРГ Петер Франк и сотрудники возглавляемого им ведомства ведут расследование в отношении экс-дипломата Евросоюза из Германии и двух работников лоббистской фирмы. 

Их заподозрили в шпионаже в пользу КНР, сообщает Spiegel. По информации издания, двое подозреваемых предоставили частную и деловую информацию Министерству государственной безопасности Китая, а третий только согласился на сотрудничество с представителями КНР.

Сотрудники полиции по поручению прокуратуры провели обыски по девяти адресам в Берлине, Баден-Вюртемберге, Баварии, а также Брюсселе. 

Ранее NEWS.ru писал, что проникать в министерства, ведомства и даже парламенты западных стран китайцам помогает агрессивная тактика.

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