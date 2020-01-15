https://static.news.ru/photo/0e14bdc8-3793-11ea-a8e2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xiao Meilin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Генеральный прокурор ФРГ Петер Франк и сотрудники возглавляемого им ведомства ведут расследование в отношении экс-дипломата Евросоюза из Германии и двух работников лоббистской фирмы.

Их заподозрили в шпионаже в пользу КНР, сообщает Spiegel. По информации издания, двое подозреваемых предоставили частную и деловую информацию Министерству государственной безопасности Китая, а третий только согласился на сотрудничество с представителями КНР.

Сотрудники полиции по поручению прокуратуры провели обыски по девяти адресам в Берлине, Баден-Вюртемберге, Баварии, а также Брюсселе.

Ранее NEWS.ru писал, что проникать в министерства, ведомства и даже парламенты западных стран китайцам помогает агрессивная тактика.