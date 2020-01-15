Генеральный прокурор ФРГ Петер Франк и сотрудники возглавляемого им ведомства ведут расследование в отношении экс-дипломата Евросоюза из Германии и двух работников лоббистской фирмы.
Их заподозрили в шпионаже в пользу КНР,
Сотрудники полиции по поручению прокуратуры провели обыски по девяти адресам в Берлине, Баден-Вюртемберге, Баварии, а также Брюсселе.
Ранее NEWS.ru писал, что проникать в министерства, ведомства и даже парламенты западных стран китайцам помогает агрессивная тактика.
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