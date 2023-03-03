Власти Германии действительно отправили Швейцарии запрос на поставки танков Leopard 2, заявил представитель министерства обороны ФРГ Арне Коллатц. По его словам, танки не предназначены для последующей пересылки на Украину, и таким образом бундесвер хочет пополнить свои запасы военной техники.
Повторю то, что уже подтвердила Швейцария - ей было направлено письмо, — сказал Коллатц.
Он подчеркнул, что сейчас пока неизвестно, сколько танков всего может быть закуплено у Швейцарии. Кроме этого, он рассказал, что ведет диалог о покупке военной техники и с другими странами. С какими именно, он отказался говорить.
В Министерстве обороны Швейцарии также рассказали, что 23 февраля министры обороны и экономики Германии написали главе Минобороны Швейцарии Виоле Амхерд письмо, в котором рассказали о заинтересованности в покупке танков Leopard 2.
Ранее газета Blick сообщала, что речь может идти о 96 списанных танках Leopard 2, они нужны для восполнения арсеналов стран, помогающих Украине. Речь идет о танках, которые «законсервированы и почти забыты» на секретном складе в восточной части Швейцарии. В Германии заверили, что эти боевые машины не будут передаваться Киеву. Они послужат тому, чтобы «закрыть бреши» в странах ЕС и НАТО.