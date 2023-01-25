ФРГ передаст Киеву устройство для поиска следов химоружия ФРГ передаст Киеву газовый хромато-масс-спектрометр для поиска следов химоружия

Фото: Federico Gambarini/dpa/Global Look Press

Лабораторные исследования

Германия намерена закупить для Украины газовый хромато-масс-спектрометр, способный выявлять следы химического оружия, пишет Lenta.ru со ссылкой на тендер Министерства внутренних дел ФРГ. Стоимость контракта на покупку газового хроматографа с квадрупольно-времяпролетным масс-спектрометром составит почти €400 тысяч. Ему присужден статус «чрезвычайной срочности» — в документе говорится, что задержка лишит Киев возможности собрать доказательства для расследования военных преступлений.

Любая задержка будет означать, что украинские власти не смогут собрать доказательства, необходимые для судебного преследования за военные преступления, — указано в тендере.

Издание уточнило, что газовый хромато-масс-спектрометр применяется для обнаружения токсичных химических веществ, а некоторые исследования указывают на то, что он используется для выявления отравляющих веществ семейства «Новичок». Один из создателей этого боевого яда, химик Леонид Ринк уточнил, что наличие опасных химических веществ на основе хромато-масс спектрометрии проверяют, сверяя ее результаты с банком данных опасных веществ.

Любой хромато-масс-спектрометр, или хроматограф, может проводить анализ того, какие химические вещества присутствуют, на основании банка данных опасных веществ, — пояснил Ринк.

Военный эксперт Алексей Суконкин ранее рассказал, что на Украине, как и во всем СССР, были склады с химическим оружием, поэтому не исключено, что у Киева есть что использовать в боевых условиях и обвинить во всем Россию. По его словам, Запад может повторить сирийский сценарий с телами «для имитации картинки».