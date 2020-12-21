Германия закрыла авиасообщение с Великобританией из-за нового штамма COVID

https://static.news.ru/photo/a4776fe2-42e9-11eb-af97-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Власти Германии закрывают воздушные границы с Великобританией с 21 декабря в связи с выявлением новой мутации коронавируса.

Пассажирские самолёты прекратят летать в полночь по местному времени (2:00 по Москве), передаёт издание Bild со ссылкой на анонимные источники в немецком правительстве. По предварительным данным, ограничение будет действовать до 6 января.

В настоящий момент границы закрываются только для пассажирских авиарейсов, грузоперевозок эта мера не касается.

Ранее власти Италии приняли решение о закрытии авиационного сообщения с Великобританией в связи с распространением новой мутации коронавируса. Также границу с Великобританией из-за нового штамма COVID-19 планируют закрыть Франция, Германия, Нидерланды и Бельгия. Аналогичные меры рассматривают в Израиле.

Накануне британские учёные выявили новый штамм коронавируса. Они сообщают, что он может распространяться быстрее уже известных разновидностей патогена. По словам старшего советника правительства по медицинским вопросам Патрика Вэлланса, сейчас новый штамм доминирует в британской столице.

Власти страны в связи с резким ростом числа заражений коронавирусом в столице страны с полуночи 16 декабря перевели Лондон на максимальный уровень ограничений. Переход на самый строгий уровень ограничений означает, что рестораны и кафе Лондона могут работать только на доставку и навынос. Не живущим вместе людям запретят собираться вместе, если такие встречи не обусловлены работой или учёбой, писал NEWS.ru.