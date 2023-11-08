Германия забирает у Польши свои ПВО Patriot Бундесвер начал поэтапный вывод своих систем ПВО и военного персонала из Польши

Фото: Bernd Wüstneck/dpa/Global Look Press

ПВО Patriot

Германия приступает к постепенному выводу из Польши трех своих систем ПВО Patriot и обслуживающих эти комплексы военнослужащих, сообщает в Twitter (X) Министерство обороны ФРГ. Сейчас в Польше развернуты три ЗРС Patriot, которые обслуживают около 320 военнослужащих германской армии.

10 ноября 2023 года, немецкая оперативная группа противовоздушной и противоракетной обороны завершит свою миссию в рамках деятельности НАТО по обеспечению повышенной бдительности. <...> После прощального построения 15 ноября будет осуществляться постепенный вывод в Германию персонала и трех задействованных огневых единиц, — говорится в сообщении.

Бундесвер передал Варшаве свои системы Patriot вместе с экипажами в январе после того, как на территорию Польши рухнула ракета С-300 ПВО Украины и унесла жизни двух человек. Зенитно-ракетные системы должны были оставаться на территории республики до июня, однако польское руководство настояло на продлении этой программы. Было решено оставить боевые комплексы до конца 2023 года.

Ракета упала 15 ноября 2022 года в селе Пшеводов в Люблинском воеводстве недалеко от польско-украинской границы, погибшими оказались польские фермеры. В Киеве заявляли, что ракета была запущена российскими военными, но президент Польши Анджей Дуда вскоре назвал эту версию бездоказательной.