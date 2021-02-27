Германия ввела ограничение на въезд из французского региона

https://static.news.ru/photo/57f9b0fc-79cc-11eb-a60b-96000091f725_660.jpg Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Институт Роберта Коха (ФРГ) классифицировал французский департамент Мозель как зону распространения опасной мутации SARS-CoV-2. Власти Германии ужесточили правила въезда из этого региона.

Въезжающие из Мозеля с 2 марта будут обязаны предъявить документ с отрицательным результатом теста на коронавирус. Пассажирское сообщение между ФРГ и французским департаментом прекращается. Транспортным фирмам разрешается перевозить через границу лишь немецких граждан и лиц с видом на жительство в Германии. Агентство DPA уточняет , что пограничный контроль вводить не будут. Грузовые перевозки продолжатся в прежнем объёме.

Мозель граничит с двумя федеральными землями Германии — Сааром и Рейнланд-Пфальцем.

С 30 января Германия ограничила въезд из Бразилии, Ирландии, Великобритании, ЮАР и Португалии, позже — из Чехии и австрийского региона Тироль. Ограничения связаны с распространением мутировавших штаммов коронавируса.

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель на пресс-конференции после первого дня виртуального саммита ЕС 25 февраля рассказала, что руководители стран Европейского союза одобрили введение электронных сертификатов о прохождении вакцинации от коронавируса в будущем, передавал NEWS.ru.