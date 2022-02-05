Германия усилит своё военное присутствие в Литве

Министр обороны ФРГ Кристин Ламбрехт заявила, что Берлин не исключает возможности развёртывания дополнительного воинского контингента в Литве. В настоящее время ведутся переговоры по усилению военного присутствия Германии в регионе, добавила глава ведомства. Об этом сообщает «Интерфакс».

В принципе, дополнительные войска доступны в качестве подкрепления, и в данный момент мы ведём переговоры с Литвой, чтобы выяснить, что именно имело бы смысл в этом отношении, — рассказала Ламбрехт.

Она отметила, что Германия «уже вносит важный вклад» в обеспечение безопасности Литвы, возглавляя боевую группу НАТО.

Ранее сообщалось, в Польшу прибыли первые военнослужащие из США в рамках миссии по усилению НАТО на востоке. Самолёт с американскими солдатами и офицерами 82-й воздушно-десантной дивизии совершил посадку в аэропорту Ясенка под Жешувом.

Американские транспортные самолёты 3 февраля начали переброску дополнительных войск в Европу. Большая часть из почти двух тысяч бойцов разместится в Польше, остальные некоторое время будут базироваться в Германии.

Накануне переброску двух тысяч военных в Европу анонсировал официальный представитель Пентагона Джон Кирби. По его словам, речь идёт о переброске частей 82-й воздушно-десантной дивизии и 18-го воздушно-десантного полка.