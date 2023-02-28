Германия спустит миллионы евро на системы разведки для Украины Концерн Rheinmetall поставит Украине системы разведки на миллионы евро

Фото: Schoening/Global Look Press

Немецкий концерн Rheinmetall по поручению правительства ФРГ начал поставки автоматизированных систем разведки SurveilSPIRE Киеву, следует из заявления компании. Украина получит установки для наблюдения за большими участками местности с минимальным задействованием личного состава — для сборки потребуется не более трех человек.

По заказу правительства Германии компания Rheinmetall поставляет Украине автоматизированные системы разведки. <...> Стоимость заказа составляет десятки миллионов евро. Поставка уже началась, — говорится в заявлении.

SurveilSPIRE состоит из мобильных вышек наблюдения с дневным и ночным оборудованием для камер, автопилотируемых мини-дронов и системы управления. Установка будет передавать данные при помощи беспроводных каналов связи, таких как 4G и Starlink: видео будут поступать на мобильный командный пункт. Отмечается, что система питается за счет солнечных батарей, «обеспечивающих устойчивую работу без силовых кабелей или источников топлива».

Кроме того, в пакет поставок войдут транспортные средства.

Ранее глава Минобороны ФРГ Борис Писториус сообщил, что Германия налаживает производство боеприпасов для зенитных самоходных установок Gepard, чтобы поставить их Украине. Он отмечал, что соответствующие контракты уже подписаны.