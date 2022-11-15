Германия сообщила о заполненности газовых хранилищ на 100% Федеральное сетевое агентство ФРГ сообщило о заполненности газовых хранилищ на 100%

Фото: Frank Hoermann / Sven Simon/Global Look Press

Газораспределительная станция

ФРГ полностью заполнила свои газохранилища, сообщается в ежедневной сводке на сайте Федерального сетевого агентства Германии. Накануне газохранилища были заполнены на 99,89%, при этом отмечается, что ситуация с газоснабжением остается напряженной.

Закачка продолжается. Общий уровень заполненности [газохранилищ] в ФРГ достиг 100%, — отмечается в сообщении.

Регулятор продолжает призывать потребителей и предприятия к экономии газа, чтобы сэкономить за зиму 20% от средних объемов потребления за прошлые годы. Глава регулятора Клаус Мюллер ранее не исключал, что газохранилища могут быстро опустеть при затяжных морозах.

Ранее сообщалось, что биржевые цены на газ в Европе ускорили темпы роста до 11% и приближаются к $1350 за тысячу кубометров. Ближайшие декабрьские фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF, расположенного в Нидерландах, открыли торги у отметки $1294,5 за тысячу кубометров. Стоимость газа по итогам торгов 14 ноября выросла на 20%, примерно до $1250 за тысячу кубометров.

Эксперт финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков объяснил резкое подорожание газа в Европе началом отопительного сезона. По его словам, пик кризиса придется на февраль-март 2023 года, когда закончится газ в подземных хранилищах, а возможности импорта окажутся снижены.