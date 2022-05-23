Германия сообщила о прогрессе в отказе от газа из России

Министр экономики и проблем климата Германии Роберт Хабек / Фото Jan Woitas/dpa/Global Look Press

Глава Минэкономики Германии Роберт Хабек заявил в прямом эфире радиостанции Deutschlandfunk, что в вопросе об отказе от российского газа есть прогресс. По его словам, до конца года начнут работу два плавучих СПГ-терминала, при этом газохранилища страны «медленно, но уверенно» наполняются.

Прогресс есть. Мы сократили зависимость от газа из России с 55% перед началом войны до 35%. Если все пойдет хорошо, к Рождеству или к концу года мы получим два терминала СПГ, это плавучие терминалы. Хранилища наполняются медленно, но уверенно, — сказал министр.

Он также подчеркнул, что освобождение ФРГ от зависимости от российского газа «продлится еще немного».

Правительство Польши ранее заявило, что разрывает соглашение на поставку российского газа. Такое решение было принято властями страны, несмотря на то что договор прекращает действие в конце года. С таким заявлением выступил представитель правительства страны по стратегической энергетической инфраструктуре Петр Наимский. Он отметил, что в настоящее время можно «констатировать, что отношения в газовой отрасли между Польшей и Россией перестают существовать».

При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что польские власти сейчас занимают в отношении России оголтелую позицию на грани сумасшествия, поэтому развитие ситуации с поставками газа предсказать сложно.