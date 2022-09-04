Германия собралась выделить Киеву еще 200 миллионов евро Министр экономического развития ФРГ заявила о дополнительной помощи Киеву в €200 миллионов

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Министр экономического сотрудничества и развития ФРГ Свенья Шульце заявила, что Германия планирует передать Украине дополнительные €200 млн для выплат населению. Глава ведомства добавила, что обсудит этот вопрос с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем, который прибудет в Берлин. Она указала на то, что деньги помогут украинцам, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за боевых действий, пишут «Известия».

Деньги предназначены для того, чтобы помочь внутренне перемещенным гражданам Украины продолжать обеспечивать себя всем необходимым, — рассказала Шульце.

За шесть месяцев спецоперации на Украине, по данным Международной организации по миграции ООН, около 7 млн граждан страны были вынуждены покинуть места проживания.

Немецкая оппозиция ранее потребовала отправить главу МИД ФРГ Анналену Бербок в отставку после ее заявления по Украине, которую, по словам министра, следует поддерживать вопреки мнению немцев. Сопредседатель правой «Альтернативы для Германии» Алис Вайдель на своей странице в Twitter заявила, что глава ведомства плюет на интересы граждан.

Оппозиционер добавила, что нужен министр, который выступит за переговоры и мир между Россией и Украиной. Представитель Левой партии Севим Дагделен назвала слова Бербок «демонстративным героизмом» и добавила, что министр проявила неуважение к мнению немцев и дипломатии в целом.