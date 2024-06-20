Германия снова заблокировала антироссийские санкции Reuters: Германия снова заблокировала 14-й пакет санкций ЕС против России

Германия снова заблокировала принятие нового 14-го по счеты пакета антироссийских санкций ЕС, который обсуждается уже больше месяца, сообщает Reuters. По какой причине это произошло, не уточняется.

Агентство напоминает, что из пакета по требованию Берлина уже удалили пункт, который обязал бы дочерние компании РФ в третьих странах «контрактно запрещать реэкспорт в Россию и реэкспорт для использования в России». Новые меры включают запрет на перевалку российского СПГ и предложение сделать операторов ЕС ответственными за нарушения санкций их дочерними компаниями и партнерами в третьих странах.