Германия смягчит правила въезда в страну из-за границы

https://static.news.ru/photo/7ffec976-b332-11eb-86ff-96000091f725_660.jpg Фото: Arnulf Hettrich via imago-images.de/Global Look Press

Власти Германии решили смягчить карантинные правила при въезде из-за границы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра здравоохранения Германии Йенса Шпана.

Впервые мы согласовали единые для всей Германии правила, — заявил министр.

По его словам, ранее в каждом регионе страны действовали свои предписания. Пока неизвестно, когда изменения вступят в силу.

По новым правилам, въехавшим из-за границы не нужно будет находиться на пятидневной самоизоляции, если они привились или перенесли заболевание. При этом правительство страны признаёт вакцинированными только людей, получивших уколы препаратами Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson и BioNTech/Pfizer, словом теми вакцинами, которые одобрены для применения в Евросоюзе. Для сокращения срока карантина туристам также можно будет сдать тест.

Карантинное предписание будет сохраняться только в том случае, если человек приезжает в ФРГ из стран с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией.

Ранее правительство Германии предоставило привитым гражданам страны ряд привилегий. Так, вакцинированные немцы теперь не должны соблюдать ограничения по количеству социальных контактов, их также больше не касается комендантский час.