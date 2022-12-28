Германия с 1 января возглавит опергруппу повышенной готовности НАТО Германия с 1 января возглавит Объединенную оперативную группу повышенной готовности НАТО

Фото: Spc. Nicko Bryant Jr/Keystone Press Agency/Global Look Press

ФРГ с 1 января возглавит Объединенную оперативную группу повышенной готовности НАТО численностью 11,5 тысяч человек, которая входит в состав Сил быстрого реагирования Альянса, сообщается на сайте НАТО. Официальный представитель НАТО Оана Лунгеску поблагодарила Германию за принятие руководства и заявила о намерении Альянса «защищать каждый дюйм» территории его союзников.

В воскресенье (1 января 2023 года) Германия примет командование военным подразделением НАТО наиболее высокой готовности, переведя тысячи своих военных в режим готовности к развертыванию в течение нескольких дней, — говорится в сообщении.

Ранее британское издание The Guardian предположило, что решение НАТО противостоять России может обернуться для Альянса уязвимым местом, а его единый фронт может рухнуть из-за отсутствия единого мнения по поводу способов не допустить победы Москвы. Издание указывает на то, что новая стратегическая концепция НАТО включает в общей сложности 71 категорических «мы будем» на 11 страницах текста. По мнению журналистов, они потеряют всякий смысл по окончании конфликта.