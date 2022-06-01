Германия передаст Украине новую партию ракет ПВО Шольц: Германия передаст Украине новую партию ракет ПВО IRIS-T

IRIS-T — ракета класса «воздух — воздух» малой дальности / Фото Daniel Karmann/dpa/Global Look Press

Немецкие власти решили поставить Украине новую партию вооружения, сообщил канцлер ФРГ Олаф Шольц, сообщает ТАСС. Берлин направит Киеву ракеты противовоздушной обороны IRIS-T.

Германия решила поставить Украине ракеты противовоздушной обороны IRIS-T, — сообщил канцлер.

Также стало известно, что США 1 июня объявят о предоставлении Украине нового пакета военной помощи на $700 млн. В него, в частности, войдут ракетные системы HIMARS. По словам представителя Белого дома, Вашингтон хочет, чтобы у Киева за счёт американской военной помощи были средства для самообороны в будущем.

Ранее постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Вашингтон будет предоставлять Киеву оружие для защиты в рамках границ Украины, но не за её пределами.