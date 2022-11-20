В Германии разработали план на случай войны с Россией Spiegel: бундесвер разработал план действий на случай военного столкновения с Россией

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Немецкая газета Der Spiegel сообщила, что бундесвер подготовил план оборонительных действий на случай войны России с Германией. Издание ссылается на 68-страничный документ, подписанный главным инспектором Вооруженных сил ФРГ генералом Эберхардом Цорном. В нем говорится, что если Москва нападет на Берлин, то немецкая сторона может понести огромный ущерб.

Атака на Германию потенциально может произойти без предупреждения и с огромным, возможно, даже экзистенциальным для страны ущербом. Основой сдерживания [России] будут развернутые и обученные для конкретных сценариев силы. Упор на малочисленные подразделения для участия в зарубежных миссиях уже не соответствует изменившейся политической обстановке, — говорится в сообщении.

Ссылаясь на документ, Der Spiegel пишет, что новый план действий предполагает не только увеличение расходов на военные нужды, но и создание крупных соединений, таких как полноценные дивизии численностью до 10 тысяч человек.

Ранее обозреватель РИА Новости Елена Караева написала в статье, что Евросоюз готовится к войне с Россией. По ее мнению, в настоящее время прямое военное столкновение Берлина и Парижа с Москвой не геополитическая гипотеза, а реальность из-за изменения риторики ФРГ и Франции.