Германия продлила карантин до 28 марта

https://static.news.ru/photo/e6892ffa-e274-11e9-9bb2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Boris Roessler/dpa

Правительство Германии приняло решение о продлении карантина до 28 марта 2021 года из-за сложной эпидемической ситуации в стране. При этом право на частичное снятие ограничений получили власти федеральных земель. Об этом заявила Ангела Меркель.

Мы должны делать шаги по снятию локдауна, но нам следует при этом следить, чтобы они не отбросили нас назад, — добавил канцлер ФРГ.

Меркель считает, что весна-2021 будет отличаться от прошлогодней. Сейчас врачи уже намного лучше знакомы с коронавирусом, чем во время первой волны, а значит у властей есть поле для манёвра — они могут применять более гибкий подход.

Как пишет ТАСС, в качестве послабления канцлер анонсировал открытие к 8 марта книжных лавок, цветочных магазинов, садоводческих рынков, косметических студий и автошкол.

Также власти Германии смягчат ограничения социальных контактов — в домах с понедельника могут встречаться до пяти человек из двух разных домохозяйств, не считая детей до 14 лет.

С 22 марта при положительной динамике стартует вторая стадия послаблений: частично откроют рестораны, кинотеатры, театры, музеи, концертные залы и магазины розничной торговли. Это будет возможно только при соблюдении строгих гигиенических правил.